Kaliningrad dozbroi własnych żołnierzy. Gubernatorem wstrząsnęła śmierć przyjaciela w Ukrainie

Zrzutka na wojsko, bo w magazynach nędza

W regionie są zbierane pieniądze oraz wyposażenie dla zmobilizowanych mężczyzn. Tylko kaliningradzcy pracodawcy wyłożyli na to 100 mln rubli (7,85 mln zł). Zbiórki to odpowiedź na serię alarmistycznych materiałów lokalnych mediów. Tuż po ogłoszeniu mobilizacji pokazywały one rekrutów, którzy w sklepach z militariami sami kupowali sobie mundury zimowe, śpiwory, karimaty czy kamizelki taktyczne. Rozmówcy skarżyli się do kamery, że wolą kupić sprzęt prywatnie niż liczyć na gorszej jakości zaopatrzenie armijne.