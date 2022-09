Bitwa o Chersoń. Rosyjski pułkownik: spodziewam się naszej porażki w ciągu 3 miesięcy

Podkreśla, że jego zdaniem Ukraina ma już potencjał do zatrzymania Rosjan i rozpoczęcia odbijania zajętych terenów. Wynika to faktu, że rosyjskim dowódcom brakuje żołnierzy. Większość najlepszych rosyjskich formacji (lub tego, co z nich zostało) zostało w ostatnio rozmieszczonych w obwodzie chersońskim. - Tymczasem Ukraińcy byli w stanie przeszkolić za granicą całą brygadę. Chociaż to żołnierz jeszcze niedoświadczony, to chce walczyć w obronie ojczyzny. Siły rosyjskie dysponują zbieraniną ochotników, których przekonały pieniądze. To słabsza motywacja - dodaje Muzyka.