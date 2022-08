Armia Putina tylko na papierze? "Rosja ma problem z żołnierzami"

- Nie sądzę, żeby wydając dekret o zwiększeniu żołnierzy, udało mu się to zrobić. Putin ma dziś problem z nastawieniem społecznym do udziału w wojnie. Gdyby ogłosił powszechną mobilizację oznaczałoby to łapankę na powszechną skalę. Młodzi rosyjscy chłopcy byliby wcielani do wojska na siłę. Albo przy pomocy gróźb albo z widmem kary. A to skrajnie negatywnie nastawia ludzi do Putina. On dobrze zdaje sobie sprawę, że to nie przyspieszy wojny. Wie, że ta wojna będzie się ciągnęła miesiącami – uważa dr Maciej Milczanowski.