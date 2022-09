Gorąco wokół pupilki Putina. "Rosyjscy partyzanci" zachęcają do podpalenia jej mieszkań i limuzyn

"Chcemy zwrócić się do Margarity Simonian. Od lat siejesz w Rosji nienawiść i usprawiedliwiasz przemoc, sądząc, że sama nigdy się z nią nie spotkasz. Ale jesteś otoczona przez tysiące osób, takich, wobec których wzywałaś do zabijania. (...) Jesteśmy wśród was. Sprzątamy twoje mieszkania i domy. Przynosimy wino do restauracji. Myjemy wasze samochody, obcinamy wam włosy, naprawiamy rury kanalizacyjne, ustawiamy światła i dźwięk w waszych studiach" - ogłosiła niedawno w serwisie Telegram organizacja Rospartisan.