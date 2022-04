Jak wygląda ostatni bastion Ukraińców w Mariupolu? Rosjanie mogą nie dać mu rady

- To prawdopodobnie nasz ostatni apel do świata, ponieważ pozostało nam kilka dni życia, o ile nie godzin. Siły przeciwnika przewyższają nas dziesięciokrotnie pod względem liczebności - relacjonował na Facebooku major Serhij Wołyna, prosząc o umożliwienie im ewakuacji. Po bombardowaniach przeprowadzonych we wtorek Rosjanie przedstawili obrońcom ultimatum, żądając, by złożyli broń w środę do godziny 14 czasu moskiewskiego. Na razie nie ma informacji o kapitulacji.