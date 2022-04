Niemcy wykupują prywatne bunkry. Za Odrą rośnie strach

Ogromne zainteresowanie schronami w Niemczech

- Już 25 lutego dzwoniły do nas non stop telefony. Dzwonili starsi, młodsi, często kobiety. Dzwoniła nawet siostra zakonna, która mówiła, że w ich klasztorze wprawdzie są bunkry na wypadek wojny, ale mnich, który dysponował kluczem do podziemnego wejścia, zmarł, nie informując, gdzie pozostawił klucz - mówi Wirtualnej Polsce Mark Schmiechen, rzecznik producenta schronów BSSD Bunker Schutzraum Systeme Deutschland.