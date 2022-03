Starosta z Niemiec zaalarmował Putina. "Niepokoją mnie zbrojenia Zachodu"

Korespondencja miała najwyraźniej wzruszyć Putina przypomnieniem historii sprzed 77 lat i odwieść go od uderzenia w Ukrainę. Starosta Schmidt zaprosił lokatora Kremla na obchody rocznicy bitwy tej bitwy i dodał: "Nasz region uczyni wszystko, by na płaszczyźnie lokalnej, federalnej oraz UE, by doprowadzić od rozbrojenia militarnego i werbalnego. Zadbamy także o to, by Rosja nie czuła się zagrożona poprzez przemieszczanie się NATO dalej na wschód i stacjonowane systemu broni w bezpośredniej bliskości Rosji."