Szwecja robi krok w tył. "Nie chcemy destabilizować Europy"

Premier Magdalena Andersson mówi jasno: Szwecja nie zamierza przystępować do Sojuszu. - Nie chcemy destabilizować Europy i prowadzić do dalszych napięć - powiedziała polityk w kontekście napaści Rosji na Ukrainę. Tym samym pani premier zakończyła dyskusję o wejściu Szwecji do NATO, jaka rozgorzała w tym kraju po agresji Władimira Putina. Wcześniej Rosja groziła Skandynawom "poważnymi konsekwencjami", gdyby wstąpili do Paktu.