Putin szykuje zemstę za "Moskwę"? Oto możliwe scenariusze

Ekspert: Rosja zmobilizuje społeczeństwo, chce zakryć blamaż

- Na podstawie sygnałów płynących z rosyjskiej przestrzeni informacyjnej możemy wnioskować, że Rosja przygotowuje się do zasadniczej zmiany narracji dotyczącej sytuacji w Ukrainie. Rosjanie coraz częściej przestają mówić o "operacji specjalnej", a zaczynają mówić o potrzebie rozpoczęcia wojny. Z naszej perspektywy oczywiście wojna trwa, to jest jasne dla całego świata, w Rosji jednak przekazywane jest to inaczej. Ale to się zaczyna zmieniać - mówi Wirtualnej Polsce Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, autor monografii "Operacja Ukraina" i badacz dezinformacji.