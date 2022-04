Ekspert OSW: Pomocy wojskowej dla Ukrainy wciąż jest zbyt mało

Dla Szojgu najlepiej byłoby, gdyby Ukraińcy po prostu się poddali. To, co mówi, słychać ostatnio szczególnie często w mediach kremlowskich. Zdaniem rosyjskiej propagandy "Zachód prowadzi wojnę do ostatniego Ukraińca". Rosji bardzo nie podoba się wzmacnianie Ukrainy przez kraje zachodnie. Tym bardziej, że Rosjanie nie osiągnęli militarnie tego, co zamierzali. Wypowiedzi Szojgu to wyraz frustracji.