Wsparcie dla Ukrainy przy kluczowej bitwie o Donbas. "To dla nich sprzęt na wagę złota"

Zachód przeszedł od słów do czynów. Pentagon potwierdził, że Ukraina otrzymała samoloty i części zamienne do swoich maszyn. To wsparcie, które w tym momencie wojny jest kluczowe dla Ukraińców. - Pozwoli to im na ochronę własnego potencjału i na lepszą osłonę własnych wojsk w Donbasie i regionie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych.