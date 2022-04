Bitwa o Donbas. Eksperci dla WP: Rosjanie wyciągnęli wnioski

Generał zapowiada, że dowódcy rosyjscy będą wykorzystać liczbową przewagę wojska. - Na trzech kierunkach skoncentrowanych jest ponad 70 grup bojowych. To jest dużo. Od Ukraińców ta sytuacja będzie wymagać dużej zręczności taktyczno-operacyjnej, żeby sprawnie manewrować swoimi siłami, by wykorzystać to, co już zrobili. Czyli ufortyfikowanie terenu, przeszkody, okopy, bunkry, miny. Ukraińcy znają ten teren doskonale i na pewno będą wiedzieli, jak go wykorzystać - podkreśla ekspert od strategii wojskowej.