Zełenski: To będzie decydująca bitwa. Może wpłynąć na przebieg całej wojny

Zełenski zwrócił w tym kontekście uwagę, że jego kraj nie ma gwarancji, że Rosja znów nie będzie próbowała zająć Kijowa - nawet jeśli uda jej się zdobyć Donbas. - Dlatego tak niesamowicie ważne jest dla nas, by na to nie pozwolić, by bronić swojej ziemi, bo ta bitwa... to ona może wpłynąć na dalszy przebieg tej wojny - mówi prezydent Ukrainy.