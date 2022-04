Macron nie chciał mówić o "ludobójstwie" w Ukrainie. Teraz się tłumaczy

- To szalone, co się dzisiaj dzieje w Ukrainie. To niewiarygodna brutalność i powrót do Europy z okresu wojny. Ale jednocześnie patrzę na fakty i chcę dalej robić wszystko, co w mojej mocy, aby zatrzymać konflikt i przywrócić pokój. Nie wierzę, że eskalacja słów pomoże naszej sprawie - mówi teraz Macron.