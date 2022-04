Sił Zbrojne Ukrainy: Wysadzono most, aby zniszczyć kolumnę wojsk rosyjskich

"Wyznaczając trasę kolumny wroga, operatorzy SSO Ukrainy kierowali obiektem, który najlepiej nadawał się do zasadzki inżynieryjnej. Był to most na drodze technologii wroga. (...) Umieszczając ładunek wybuchowy w określonym miejscu, operatorzy Sił Operacji Specjalnych czekali na wroga, który niczego nie podejrzewając, zmierzał ku śmierci. Wysadzając most z Rosjanami nasi operatorzy za pomocą UAV potwierdzili zlikwidowanie celu" - czytamy w poście na Facebooku.