- Pan Zełenski ma poważne problemy de iure z punktu widzenia swojej legalności, ale mimo to strona rosyjska pozostaje otwarta na negocjacje - powiedział Pieskow. Jednocześnie zaznaczył, że władze Ukrainy muszą "wykazać zainteresowanie" i zniesienie ustawowego zakazu kontaktów z Putinem.

W przeciwnym razie w Kremlu nie będą traktować poważnie oświadczeń Zełenskiego o gotowości do bezpośrednich negocjacji z rosyjskim dyktatorem.

Kreml zmienił retorykę, jeśli chodzi o rzekomą legalność Zełenskiego. Rosja uważa, że z powodu wygaśnięcia kadencji Wołodymyra Zełenskiego, nie może on brać udziału w rozmowach pokojowych. Twierdzenia Kremla zostały obalone przez Radę Najwyższą Ukrainy, która jednoznacznie potwierdziła, że do momentu kolejnych wyborów, władze sprawuje prezydent Zełenski.

We wtorek wieczorem Donald Trump po raz kolejny powtórzył, że negocjacje w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie przebiegały "bardzo dobrze". Nie podał szczegółów. Była to kolejna wypowiedź Trumpa mówiąca o trwających negocjacjach. Do tej pory Kreml zaprzeczał, jakby rozmowy na linii Moskwa - Waszyngton miały miejsce.