Bitwa o Donbas. "Rosja musi kompletować swoje wojska, bierze kadetów"

Do tej pory była ona skupiona na ataku na Kijów. Uczestniczyły w nim głównie formacje ze Wschodniego Okręgu Wojskowego, a dowodził nimi gen. Aleksander Czajko, najmłodszy z dowództwa rosyjskiej armii, rocznik 1971. W przeszłości stał na czele Gwardyjskiej Armii Pancernej. To typowy "pancerniak". Teraz stery przejmuje nowy dowódca wojsk rosyjskich na Ukrainie, dziesięć lat starszy generał Aleksandr Dwornikow. Ma on za sobą długą karierę wojskową. M.in. w czasach Związku Sowieckiego był zastępcą dowódcy batalionu w Zachodniej Grupie Wojsk. To największe zgrupowanie wojsk radzieckich w historii ZSRR, stacjonujących na terenie NRD. Logistycznie jest stosunkowo sprawny. Dowodził też pierwszym kontyngentem syryjskim, kiedy gen. Czajko był szefem sztabu. W tamtym czasie obaj generałowie "zgrywali się ze sobą". Poza tym Dwornikow przeszedł w Akademii Sztabu Generalnego bardzo elitarne kursy związane z przygotowywaniem operacji ukraińskiej.