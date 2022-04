WP z Kijowa: Bitwa o Donbas. Decydujące starcie o przyszłość Ukrainy

Kijów nie ma wątpliwości, że właśnie rozpoczęta bitwa o Donbas zdecyduje nie tylko o losach wschodniej Ukrainy, ale i całego kraju. Druga faza rosyjskiej inwazji zaczęła się w czasie, kiedy wciąż w obwodzie kijowskim trwają ekshumacje ofiar rosyjskiego ludobójstwa. Historie tych, którzy przetrwali okupację jasno pokazują, że celem rosyjskich wojsk jest eliminacja narodu ukraińskiego. To sprawia, że ci, którzy decydują się wracać do swoich domów lub gruzów, które po nich zostały, mają poczucie ciągłego zagrożenia. Boją się, że jeśli wojska Putina nie zostaną powstrzymane w Donbasie, spróbują wrócić do stolicy.