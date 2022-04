Rosja atakuje, trwa bitwa o Donbas. Joe Biden zwołuje specjalną naradę

Biały Dom przekazał, że prezydent Joe Biden będzie we wtorek rozmawiał z sojuszami, by omówić sytuacji w Ukrainie. W trakcie rozmowy poruszony ma zostać temat koordynacji działań mających na celu pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności. W poniedziałek późnym wieczorem Rosja rozpoczęła nową fazę operacji ofensywnych.