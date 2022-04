Ważna deklaracja Białego Domu. "Pracujemy nad tym, by dostarczyć artylerię ze składów USA"

Jen Psaki podczas briefingu prasowego na pokładzie samolotu Air Force One zadeklarowała, że USA pracują nad tym, by "dostarczyć im artylerię ze składów USA, ale też, by umożliwić transfer od innych sojuszników i partnerów, tak jak zrobiliśmy to z S-300". Rzeczniczka odniosła się w ten sposób do przekazania przez Słowację systemu obrony powietrznej produkcji sowieckiej w zamian za rozmieszczenie na Słowacji baterii Patriotów.