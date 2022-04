Tak Rosja buduje przewagę w bitwie o Donbas. Atak na Lwów to nie przypadek

Poniedziałkowy atak Rosjan na cele cywilne we Lwowie to nie przypadek. Tamtędy przebiegają drogi wsparcia armii ukraińskiej, ale i pomocy humanitarnej dla osób, które ucierpiały w wyniku wojny, która toczy się u naszych wschodnich sąsiadów. - Każdy wojskowy zrobiłby to samo. Odcięcie nieprzyjaciela od dostaw sprzętu, zabezpieczenia logistycznego. To pokazuje, ile znaczy właściwe zabezpieczenie tyłów - mówi w rozmowie z WP ppłk Krzysztof Przepiórka.