Wchodzimy w decydujący moment walk. "Gdyby nie Polska, Ukrainy w tej wojnie by już nie było"

Przyjmuję, że rosyjski plan A zakładał szybkie zdobycie Kijowa i zmianę rządu na prorosyjski. Nie powiódł się. Alternatywny plan B zakładał podział Ukrainy na wschodnią i zachodnią. I on też się nie powiódł, gdyż Rosjanie musieli wycofać się z północy Ukrainy. Teraz mamy do czynienia z planem C – próbą zajęcia przez Rosję jak największej części Ukrainy i narzucenia jej możliwie jak największych kosztów - czy to finansowych, czy osobowych. To, co widzieliśmy w Buczy, to dopiero przedsmak tego, co odbywa się na wschodzie Ukrainy, gdzie dochodzi zapewne do masowej eksterminacji ludności ukraińskiej.