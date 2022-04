Kremlowski propagandysta odleciał w Telewizji. Rzucił klątwę na Zełenskiego

W upływającym tygodniu doszło do podpalenie willi rosyjskiego prezentera znajdującej się nad brzegami włoskiego jeziora Como. Na wejściu do drugiej należącej do Sołowjowa nieruchomości w północnych Włoszech ktoś napisał "nie dla wojny" oraz "zabójca". Obie wille zostały wcześniej zajęte przez włoskie państwo.