Pentagon potwierdza: Ukraina otrzymała samoloty i części zamienne do samolotów

- Powiedziałbym, nie wchodząc w to, co przekazały inne kraje, że oni (Ukraińcy - przyp. red.) otrzymali dodatkowe platformy i części, by mogli zwiększyć rozmiar swojej floty samolotów - powiedział Kirby podczas konferencji prasowej. Jak dodał, w efekcie tej pomocy Ukraina dysponuje większą liczbą samolotów, niż dwa tygodnie temu. Zaznaczył też, że USA pomogły w transporcie części, ale nie całych samolotów.