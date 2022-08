Przyznali się do zamachu na córkę Dugina. "Putin to uzurpator i zbrodniarz"

Jako pierwszy informację o tym, że do zamachu na Darię Duginę przyznała się Rosyjska Narodowa Armia Republikańska (RNAR), podał w rozmowie z ukraińskim kanałem "Lutowy poranek" (nazwa nawiązuje do momentu, w którym rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę) były deputowany do Dumy - Ilja Ponomariow.