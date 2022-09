Ukraina znalazła sposób na Rosjan. Coraz większy popłoch u wroga

W ubiegłym tygodniu Ukraińcy uszkodzili most na tamie w Nowej Kachowce, wyłączając go z użycia. To trzeci i ostatni most na Dnieprze, który służył Rosjanom do zaopatrywania swoich sił przez rzekę. Nieoficjalnie mówi się, że do zniszczenia mostu użyto amerykańskich wyrzutni rakietowych HIMARS. Wcześniej inne dwa mosty w Chersoniu również zostały poważnie uszkodzone. Od końca lipca, za sprawą skutecznych ukraińskich uderzeń, wyłączony z użycia jest również kolejowy most Antonowski.