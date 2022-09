Rosyjska "musztra" przed uderzeniem na front. "Poproście żony o tampony"

- Poproście wasze dziewczyny, czy żony o kupno najtańszych podpasek i tamponów. Wiecie po co? Żeby zatrzymać krwawienie. Wkładacie go prosto w ranę postrzałową, a on się rozszerza. Znam ten patent jeszcze z Czeczenii. Podpaski też są obowiązkowe, te tanie, zrozumiano? - wypaliła nagle oficer. Udzieliła też reprymendy zebranym, żeby się nie śmiali z jej zalecenia.