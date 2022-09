Wojna w Ukrainie. Biały Dom wydaje ostrzeżenie. "Wasz ruch oznaczać będzie katastrofę" [RELACJA NA ŻYWO]

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow powiedział, że na uruchomioną przez jego kraj infolinię z poradami, jak się poddać i trafić do niewoli ukraińskiej, dzwoni wielu Rosjan, nawet jeszcze niezmobilizowanych na wojnę.

Liczba dzwoniących na infolinię o nazwie "Chcę żyć" znacznie wzrosła w związku z ogłoszoną przez Rosję mobilizacją na wojnę. Zwracają się tam ludzie, którzy otrzymali wezwanie do armii, ale także ci, którzy go jeszcze nie dostali. "Dzwonią i pytają: 'co powinienem zrobić, jeśli mnie zmobilizują, by się prawidłowo poddać?'" - mówił Jusow.