Mobilizacja w Kaliningradzie. Tak reagują rodziny wojskowych

- Ludzie w Kaliningradzie mają jeszcze jedną cechę. Co innego mówi się tam oficjalnie i urzędowo, a co innego przy wódce, kiedy zazwyczaj pomstuje się na pomysły władz z Moskwy. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby mężczyźni powszechnie migali się przed poborem i będzie się to działo za częściową aprobatą szefów komisji wojskowych. Miałem wśród znajomych weteranów wojny z Afganistanu, oni pierwszy toast zawsze wznosili hasłem "za wojnę, żeby już nie wróciła" - opowiada Marek Gołkowski.