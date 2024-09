Incydenty w polskiej przestrzeni powietrznej. Czy wzmacniać siły na granicy? MON odpowiada

Były szef GROM, gen. Roman Polko, uważa, że tłumaczenie dowódcy operacyjnego "nie brzmi wiarygodnie". - Jestem przekonany, że coś wleciało na terytorium Polski. Wiemy przecież, ile minut było to obserwowane. Co to w takim razie było, ufo? Zapewne później radary straciły kontrolę nad obiektem albo ten gdzieś spadł. Tego nie wiemy, a żeby zamknąć temat - bo pewno takie polityczne wytyczne przyszły - to ogłaszamy, że radary były zepsute - podsumował gen. Polko.