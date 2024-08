Poleciał dalej czy zawrócił? Wojsko podjęło decyzję ws. rosyjskiego drona

Decyzja Dowódcy Operacyjnego RSZ

W czwartek Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. Maciej Klisz, poinformował, że cały obszar prawdopodobnego upadku obiektu przeszukano za pomocą wojskowych śmigłowców, co skłoniło go do zawieszenia dalszych poszukiwań z ich wykorzystaniem. Dowódca postanowił jednak, że poszukiwania naziemne będą kontynuowane do 2 września.