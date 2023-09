ISW: Rosja wysłała na front "armię rezerwową". Ruchy wojsk zarejestrowała Ukraina

Według oceny ukraińskich służb to jednostki, które nie osiągnęły jeszcze pełnej sprawności bojowej, bo nie zdążyły ukończyć podstawowych kursów wyszkolenia bojowego. To zapewne 25. Połączona Armia Uzbrojenia, której utworzenie ogłaszane było przez Rosjan w maju. Brygady te miały być gotowe do walki, według przekazanej w czerwcu zapowiedzi ministra rosyjskiej obrony Siergieja Szojgu, w okolicach listopada-grudnia.