"Iść do przodu z radością". Co papież radzi Kościołowi w Polsce? [OPINIA]

I właśnie to proponuje także polskim katolikom papież w Belgii. Jeśli uważnie się wsłuchać w jego słowa, to mówi on do wierzących w Polsce: zamiast zaprzeczać rzeczywistości, zamiast marzyć o powrocie do tego, co było, zamiast sięgać po metody polityczne, zacznijcie służyć społeczeństwu przez otwarcie na wykluczonych (a tych także u nas nie brakuje), zacznijcie budować społeczeństwo otwarte na migrantów (a tych także nie braknie) i wreszcie pokazujcie zamiast sfrustrowanej twarzy, twarz pełną radości.