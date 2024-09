Konstantynopol potępia "russkij mir". Kiedy Watykan? [OPINIA]

Ta decyzja to ważny sygnał, bo wreszcie mamy do czynienia ze stanowiskiem Cerkwi. Wcześniej podobne oświadczenie wydała grupa niezależnych świeckich teologów prawosławnych. Oni, już na początku wojny, opublikowali dokument, w którym potępiają ideologię "russkiego miru". "Potępiamy jako nieprawosławne nauczanie, które zastępuje Królestwo Boże (…) królestwem tego świata, czy to Świętej Rusi, Świętego Bizancjum, czy jakiegokolwiek innego ziemskie królestwo" - wskazali w dokumencie. "Odrzucamy wszelkie formy rządów, które deifikują państwo i absorbują Kościół, pozbawiając go wolności do proroczego przeciwstawiania się wszelkiej niesprawiedliwości".