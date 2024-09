Ksiądz wzięty na sztandary. To niebezpieczne także dla niego [OPINIA]

- Sądzę, że myśli i to, co w sercu wielu z nas, jest dzisiaj z ks. Michałem Olszewskim, jest z jego matką, która tak wzruszająco mówiła o jego losie, o swoim losie – losie matki. To jest tak, że ks. Olszewski stał się, jako człowiek, jako postać, symbolem tego wszystkiego, co jest tym wielkim złem, które dzieje się dzisiaj w naszym kraju – łamanie konstytucji, ustaw, praw człowieka, wszelkich zasad cywilizowanego państwa. On w swoim losie, w jakiś sposób symbolizuje, upostaciowuje to wszystko - dodał.