PiS chce bronić "torturowanego księdza". Będzie manifestacja

Ks. Olszewski jest torturowany? Służby odpowiadają

Na początku lipca duchowny poskarżył się w liście do prawicowych mediów, że po zatrzymaniu pozbawiono go wody i dostępu do toalety, głodzono go i poniżano. Duchowny opisał, że gdy zawieziono go "na dołek", przez cały dzień był skuty.