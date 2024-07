Torturują aresztowanego księdza? Służba Więzienna odpowiada

Duchowny poskarżył się w liście do prawicowych mediów, że po zatrzymaniu, które miało miejsce w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, pozbawiono go wody i dostępu do toalety, głodzono go i poniżano. Duchowny opisał, że gdy zawieziono go "na dołek", przez cały dzień był skuty.