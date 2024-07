Ziobro tłumaczył Kaczyńskiemu wydatki z Funduszu Sprawiedliwości. Prezes PiS wie o zagrożeniu

Powód? Możliwość zakwestionowania sposobu finansowania kampanii wyborczej przez Komitet Wyborczy PiS. To z tego komitetu właśnie kandydowali bowiem politycy Suwerennej Polski. Więc to za ich działalność PiS może odpowiedzieć, zwracając do budżetu państwa miliony złotych i nie otrzymując subwencji.