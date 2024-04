Śmierć w mieszkaniu księdza. Duchowny był pod wpływem mefedronu

- Co do osoby podejrzanego potwierdziło się, że był pod wpływem narkotyków, które posiadał. Szczegółowe badania toksykologiczne wykazały, że był to mefedron, czyli substancja podobna do metamfetaminy - powiedział PAP szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ Zbigniew Pawlik. Pytany ile tej substancji znaleziono przy podejrzanym, odpowiedział, że było to 3,55 grama.