"Suflerzy Trumpa". Na liście czołowe nazwiska polskich polityków

"Europa odkryła nową dyscyplinę sportową: wyścig o to, kto szybciej nawiąże bliskie relacje z (prezydentem USA Donaldem) Trumpem. Ale czy on naprawdę kogoś posłucha? Czy jest ktoś w Brukseli lub gdziekolwiek indziej w Europie, kto naprawdę zdobywa jego uwagę? Europejscy politycy ustawiają się w kolejce, aby wyjaśnić, dlaczego to właśnie oni powinni poruszać trudne kwestie z Trumpem" - pisze Politico.