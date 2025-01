Rozgrywka z komisją wzmocniła Ziobrę. Choć w PiS wciąż jest słaby

- Nie wrócił do pełnych czynności zawodowych - przyznał w rozmowie z Wirtualną Polską poseł i p.o. wiceprezesa PiS Michał Wójcik, gdy zapytaliśmy o to, czy Zbigniew Ziobro uczestniczy w posiedzeniach władz partii.

Jej członkowie stwierdzili więc, że nie będą jednak przesłuchiwać Ziobry (mimo że ten ostatecznie przyjechał do budynku, gdzie obradowała komisja) i skierowali wniosek o areszt dla niego na 30 dni. - Przesłuchamy go na Białołęce - stwierdziła na konferencji prasowej przewodnicząca Magdalena Sroka.

Nawet jeden ze współpracowników byłego premiera Mateusza Morawieckiego stwierdził w rozmowie z WP, że " nie podejrzewał Ziobry o taką zręczność ". - Rozplanował to bardzo sprytnie, uchował to w tajemnicy, nie popełnił błędu - mówił z podziwem jego partyjny przeciwnik.

Co ciekawe, Ziobro nie zdradził swojego "planu" na powrót do Polski i rozgrywkę z komisją śledczą nawet politykom PiS. W tym ze ścisłego kierownictwa.

A jak sam Morawiecki, który - jak wiadomo - jest największym wewnętrznym wrogiem Ziobry od lat? Co prawda nawiązał do wydarzeń z ostatnich godzin, pisząc na portalu X o "niepoważnym" państwie, ale nazwiska byłego ministra sprawiedliwości nawet nie wspomniał. - Ta zła krew ciągle między nimi jest, nieważne, co by zrobili tuskowcy - mówi o Morawieckim i Ziobrze jeden z posłów.