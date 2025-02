Agenci Muska biorą się za rządowe systemy komputerowe w USA? Zaczęła się redukcja federalnych struktur

Według dwóch przedstawicieli agencji współpracownicy Elona Muska, odpowiedzialni za zarządzanie amerykańską agencją rządową ds. zasobów ludzkich, uniemożliwili urzędnikom państwowym dostęp do systemów komputerowych. Jak podał Reuters, może to być pierwszy symptom zapowiadanej redukcji biurokracji w amerykańskim systemie rządowym .

- Nie mamy wglądu w to, co robią z komputerami i systemami danych. To budzi wielkie obawy. Nie ma nadzoru. To stwarza realne implikacje dla cyberbezpieczeństwa i hakowania - powiedział jeden z urzędników.