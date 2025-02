Polacy mają swoich faworytów. Top kierunki na ferie

Jak przekazał z kolei PAP Deniz Rymkiewicz z internetowego biura podróży eSky. pl, z danych firmy wynika, że największą popularnością w okresie tegorocznych ferii zimowych cieszą się wyjazdy na ferie do Hiszpanii i na Maltę. Do każdego z tych krajów wybiera się po 25 proc. podróżujących w ramach oferty biura. W pierwszej piątce uplasowały się również Cypr, który wybrało 15 proc. podróżnych, Grecja z wynikiem 13 proc. oraz Portugalia i Włochy - odpowiednio 12 i 10 proc.

- W okresie tegorocznych ferii zimowych przeważają wyjazdy, które zorganizowane w formule lot plus hotel będą trwały co najmniej sześć nocy. Takie dłuższe podróże stanowią 70 proc. wszystkich rezerwacji z wylotem najwcześniej 20 stycznia i powrotem najpóźniej 2 marca. Jednocześnie na krótkie city breaki trwające do czterech nocy wybierze się odpowiednio co trzecia osoba rezerwująca wyjazdy na eSky.pl - powiedział PAP Rymkiewicz.

Dodał, że wśród podróżujących do Hiszpanii najwięcej osób wybiera się do miasta Benidorm na wschodnim wybrzeżu, Sewilli oraz na wyspę Gran Canaria. W przypadku Malty są to miejscowości Qawra i Mellieha, a na Cyprze – Pafos i Chlorakas. W Grecji są to głównie Ateny, w Portugalii - Madera i Lizbona, a we Włoszech najwięcej osób pojedzie do Wenecji.