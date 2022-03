Javelin w Ukrainie. Postrach Rosjan sieje spustoszenie. Co to za broń?

Javelin. Co to jest?

Czym są przeciwpancerne pociski Javelin, które stają się postrachem rosyjskim żołnierzy? FGM-148 Javelin to nowoczesny system produkcji amerykańskiej typu "odpal i zapomnij". W praktyce oznacza to, że po namierzeniu wystarczy jedynie nacisnąć spust, a systemy same doprowadzą pocisk do celu z wykorzystaniem systemu naprowadzania na podczerwień.