ISS. Międzynarodowa stacja kosmiczna ofiarą wojny na Ukrainie? Groźba Rosjan

Od lat trwa rozbudowa stacji o nowe moduły, w skład których wchodzą laboratoryjne, dokujące, śluzy, łączniki. Służą one m.in. do zapewnienia miejsca do prowadzenia prac badawczych, pomieszczeń mieszkalnych dla załogi, zapewniania zasilania elektrycznego lub do przechowywania zapasów. Głównym zadaniem stacji ISS jest prowadzenie badań naukowych w warunkach mikrograwitacji. Mają one m.in. pozwolić na lepsze poznanie działania ludzkiego organizmu, a więc dać możliwość wynalezienia nowych leków.