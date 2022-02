Koktajl Mołotowa. Co to jest? Ukraina uczy obywateli tworzyć broń ruchu oporu

Na grafice opublikowanej przez ukraińskie MSW przedstawiającej tzw. koktajl Mołotowa, czyli zapalającą butelkę znalazły się dokładne kroki, jakie trzeba przeprowadzić, aby przygotować broń. Pod grafiką znalazł się również napis "Przygotowujmy się" nawołujący obywateli Ukrainy do samoobrony.

Nazwa "koktajl Mołotowa" wymyślona została przez fińskich żołnierzy, którzy używali butelki zapalającej przeciwko wojskom sowieckim w czasie wojny zimowej. Wykorzystywana ona była do zniszczenia radzieckich czołgów. Mówi się, że nazwa była humorystyczną odpowiedzią na oświadczenie Mołotowa, że w dniu urodzin Stalina wypije na jego cześć koktajl w zdobytych przez Armię Czerwoną Helsinkach. 7 lipca 1941 roku Mołotow podpisał także uchwałę, która zatwierdziła fabryczną produkcję tego typu broni.

Koktajl Mołotowa to natomiast butelka zapalająca napełniona środkiem łatwopalnym , takim jak benzyna czy ropa. Zaczopowana jest ona nasączoną tkaniną, która działa jak lont. Po podpaleniu butelkę rzuca się w opancerzone pojazdy, a ona pęka, rozpryskując paliwo w powietrze. Łatwozapalna broń jest jednak szczególnie niebezpieczna nie tylko dla przeciwników, ale również dla osoby atakującej.

Ukraińskie media donosiły, że współcześnie koktajle Mołotowa wykorzystywane były przez demonstrantów w starciach z wojskiem podczas pounijnych protestów z 2014 roku znanych pod nazwą Euromajdanu. Broń znalazła również zastosowanie na Białorusi w latach 2020 i 2021 podczas walk z OMON-em wysłanym do stłumienia demonstracji przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence.

