Modlitwa o pokój na Ukrainie. Słowa połączyły wiernych na całym świecie

Teraz wezwał do podtrzymania próśb do Boga i wystosował specjalną apelację do wierzących i niewierzących o podjęcie w Środę Popielcową (2 marca) postu oraz modlitw o pokój na Ukrainie. "Jezus uczył, że diabelskiemu szaleństwu przemocy odpowiada się orężem Boga: postem i modlitwą", oświadczył papież.