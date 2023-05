Polska 2050 przeciwko Tuskowi ws. 800+. Hołownia już zapowiedział

Rozmówca Bogdana Rymanowskiego uważa, że zadłużenie Polaków pięć miesięcy przed wyborami jest "niepoważne". - To, co proponują PiS i PO, bez żadnych ograniczeń i warunków wstępnych to jest coś, za co zapłaci ponad 4 mln Polaków, którzy mają kredyty hipoteczne, bo inflacja będzie trwała dłużej. Zapłacą też ci, którzy z jakichś powodów nie mają dzieci, a będą musieli w tym roku wypracować 25 mld - dodał Hołownia.