Tusk rzuca rękawicę PiS ws. 800 plus. W sieci zawrzało

PiS ogłosiło zmiany w popularnym świadczeniu, zapowiadając 800 plus. Teraz do gry wkracza Donalda Tusk, który proponuje, by przyjęto w głosowaniu decyzję o waloryzacji 500 plus przed wyborami tak, żeby stała się ona faktem w Dniu Dziecka. Są pierwsze komentarze w sieci.