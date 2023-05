"To była ścisła tajemnica". Wiemy, kto wymyślił 800 plus

- Trzeba było ograniczyć możliwości przecieku do minimum. Nawet celowo wypuszczano fałszywki do mediów kilka dni przed konwencją o tym, czego można spodziewać się na wydarzeniu. Po to, żeby był "efekt wow". I to się udało zrealizować w stu procentach - relacjonuje nam polityk PiS zbliżony do sztabu wyborczego.